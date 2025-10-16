A vent' anni dalla morte di Fortugno Locri si ferma per non dimenticare

Nonostante il maltempo, la città di Locri con i suoi ragazzi risponde presente alla giornata commemorativa dedicata al vicepresidente del consiglio regionale Franco Fortugno assassinato dalla ‘ndrangheta il 16 ottobre del 2005. Risuonano potenti le parole del capo dello Stato Sergio Mattarella. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Fortugno, 20 anni fa l’assassinio del vicepresidente del Consiglio Regionale: “Omicidio di ‘ndrangheta” - Il ricordo dell'assessore Giovanni Calabrese intervenendo oggi alla XX commemorazione dalla morte di Francesco Fortugno, alla quale hanno, tra gli altri, partecipato il ministro della Salute, Orazio S ... Riporta quicosenza.it

Falcomatà alla commemorazione dell’anniversario della morte Franco di Fortugno - “La vita e la morte di Franco sono legate a doppio filo alla parola libertà”, le parole del sindaco che poi annuncia: Reggio Calabria avrà una Via che onorerà la sua memoria ... Secondo citynow.it

Calabria, Occhiuto ricorda Fortugno: ‘Un esempio di coerenza e coraggio civile’ - Vent’anni dopo la morte di Fortugno, Occhiuto sottolinea l’impegno per la legalità e la forza delle istituzioni calabresi ... citynow.it scrive