A vent' anni dalla morte di Fortugno Locri sei ferma per non dimenticare

Reggiotoday.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nonostante il maltempo, la città di Locri con i suoi ragazzi risponde presente alla giornata commemorativa dedicata al vicepresidente del consiglio regionale Franco Fortugno assassinato dalla ‘ndrangheta il 16 ottobre del 2005. Risuonano potenti le parole del capo dello Stato Sergio Mattarella. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

