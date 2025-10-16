A undici anni ricoverato in psichiatria per ludopatia l’ira di Fratelli d’Italia | Inaccettabile intervenga Schillaci

A undici anni in preda a una crisi di astinenza da ludopatia e probabilmente intossicato da cocaina viene ricoverato in psichiatria a Siracusa. Un fatto che ha suscitato le ira di Fratelli d’Italia che, con il vicecapogruppo alla Camera, Alfredo Antoniozzi, e il deputato, Luca Cannata, ha preannunciato un’interrogazione al ministro della Salute, Orazio Schillaci. I fatti. Il bambino, di origine albanese, è stato accompagnato all’Spdc di Siracusa. Abbandonato dai genitori, è giunto in una pinea crisi di astinenza da ludopatia e, da quanto si apprende, con un’intossicazione da cocaina. E qui è scattata la protesta di Fratelli d’Italia. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

