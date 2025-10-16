A Udine controlli gratuiti per la Giornata mondiale dell’Osteoporosi
In vista della Giornata mondiale dell’Osteoporosi, che si celebra lunedì 20 ottobre, lo studio di radiologia Gamma di Udine, che si trova in via Zanon 18, aderisce a una campagna di sensibilizzazione nazionale promossa da Fedios, Siommms e Gibis. Nel corso della giornata, la dottoressa Roberta. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
