A Udine controlli gratuiti per la Giornata mondiale dell’Osteoporosi

Udinetoday.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In vista della Giornata mondiale dellOsteoporosi, che si celebra lunedì 20 ottobre, lo studio di radiologia Gamma di Udine, che si trova in via Zanon 18, aderisce a una campagna di sensibilizzazione nazionale promossa da Fedios, Siommms e Gibis. Nel corso della giornata, la dottoressa Roberta. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

