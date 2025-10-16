A Trieste centinaia di sperimentazioni cliniche per scoprire cure innovative | ecco quali sono

Se la medicina continua a fare passi avanti è perché dietro ogni scoperta c’è una rete di ricerca che lavora senza sosta. La sanità pubblica gioca un ruolo importante in questo, perché non si limita a curare, ma investe, innova e stringe alleanze internazionali per garantire cure sempre più. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

A Trieste centinaia di sperimentazioni cliniche per scoprire cure innovative: ecco quali sono - Innovazione, sanità pubblica e sperimentazioni internazionali garantiscono cure sempre più efficaci e accesso rapido a nuovi farmaci per i ci ... triesteprima.it scrive

Sperimentazioni cliniche in Europa: entro cinque anni più trial, più rapidità e più accesso all’innovazione - La Commissione Europea, Ema e Hma hanno fissato due nuovi obiettivi per rendere l’UE più attrattiva per la ricerca clinica: +500 trial multinazionali in cinque anni e il 66% dei trial avviati entro ... Lo riporta quotidianosanita.it