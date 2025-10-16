A Tortona Roma-Inter diventa una sfida di padel | Totti Vieri &co si affrontano in un torneo benefico
Nella nuova Cittadella dello Sport, sabato 18 ottobre, andrà in scena l'evento a favore dell'Associazione Para Padel Project, che sostiene chi ha subito lesioni midollari. Presenti anche Federica Nargi e Alessandro Cattelan. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
