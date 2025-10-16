A Torino un murale dedicato a Giulia Cecchettin | Questo non è amore prende il nome da una frase del diario

Un murale dedicato a Giulia Cecchettin sorge a Torino in corso Vercelli 124, angolo via Desana, e prende il nome dalla frase del diario di Giulia “Questo non è amore”. L’opera d’arte sarà inaugurata lunedì 20 ottobre alle 11.30. L’evento anticiperà il festival “Women & the City”, organizzato dal. 🔗 Leggi su Torinotoday.it