A Torino arriva lo Chapiteau dei Magda Clan

Torinotoday.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Torino è arrivato un tendone blu. È stato montato al Bunker, via Paganini 0200, dalla compagnia Magda Clan, nata proprio a Torino nel 2001: sotto questo chapiteau riscaldato, nel cuore di Barriera di Milano, andrà in scena, da sabato 25 ottobre, “MagdaClan: il quartiere del circo”, quattro. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

torino arriva chapiteau magdaA Torino arriva lo Chapiteau dei Magda Clan - È stato montato al Bunker, via Paganini 0/200, dalla compagnia Magda Clan, nata proprio a Torino nel 2001: sotto questo chapiteau riscaldato, nel cuore di Barriera ... Si legge su torinotoday.it

Cerca Video su questo argomento: Torino Arriva Chapiteau Magda