A Torino arriva lo Chapiteau dei Magda Clan
A Torino è arrivato un tendone blu. È stato montato al Bunker, via Paganini 0200, dalla compagnia Magda Clan, nata proprio a Torino nel 2001: sotto questo chapiteau riscaldato, nel cuore di Barriera di Milano, andrà in scena, da sabato 25 ottobre, “MagdaClan: il quartiere del circo”, quattro. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
