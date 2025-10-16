Una Festa per la ricerca contro i tumori. Domenica alle 12.30 si svolgerà al centro sociale ‘G. Del Bianco’ di Misano la tradizionale ‘ Festa della Solidarietà ’. Si tratta di un evento di raccolta fondi organizzato dai volontari del punto Ior di Misano. Un anno fa l’iniziativa ha visto la partecipazione di oltre 130 persone. Il contributo complessivo raccolto fu di 5.400 euro. Denari che sono serviti all’avanzamento della ricerca oncologica più promettente portata avanti nei laboratori dell’Irst ‘Dino Amadori’ Ircss di Meldola. Si tratta di studi capaci di portare il più velocemente possibile al paziente nuove prospettive di cura. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - A tavola con i volontari Ior per contribuire alla ricerca