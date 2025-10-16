A tavola con Fido | gli italiani non lasciano più a casa i loro animali
In occasione della Giornata Mondiale degli Animali TheFork ha realizzato un’indagine che racconta con chiarezza un cambiamento profondo e ormai radicato nel costume italiano: gli animali non sono più semplici compagni di vita, ma membri della famiglia, accolti anche nei momenti conviviali, al ristorante come a casa. Quello che fino a pochi decenni fa sarebbe stato impensabile sedersi a tavola con il proprio cane o gatto oggi è diventato un gesto di normalità, un segno di civiltà e di sensibilità diffusa. Secondo il sondaggio, ben il 40% degli italiani ha già portato il proprio animale al ristorante almeno una volta; il 18% lo fa abitualmente, mentre il 21% solo in occasioni speciali. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
