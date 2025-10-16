A Selvapiana nuovo appuntamento con il gusto domenica arriva la Festa dei funghi e dei tartufi
Il mese di ottobre a Selvapiana prosegue con un nuovo gustoso appuntamento domenicale. Nel weekend nella piccola frazione si celebra la Sagra dei Funghi e dei Tartufi con un menù a prezzo fisso di 28 euro a base di tortelli di patate al tartufo, lasagne goccia d'oro, carne ai ferri, arrosto di. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
