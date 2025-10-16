A Sant’Agata dei Goti la Giornata Internazionale delle Donne Rurali

Comunicato Stampa Un incontro tra agricoltura, sociologia e arte nell'ambito della 4ª Giornata della Feijoa per riflettere sul ruolo femminile nelle aree rurali. In occasione della Giornata Internazionale delle Donne Rurali, l'Associazione San Silvestro APS promuove l'incontro "Donne, terra, memoria".

