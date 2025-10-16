A San Martino Buon Albergo il Comune assume due agenti di polizia locale

Veronasera.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Comune di San Martino Buon Albergo ha indetto un concorso pubblico per esami finalizzato all’assunzione di due agenti di polizia locale a tempo pieno ed indeterminato (Area degli Istruttori).Il bando è stato pubblicato sul portale nazionale InPA e sul sito istituzionale del Comune, che vuole. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

san martino buon albergoSan Martino assume due nuovi agenti alla Polizia Locale - Il Comune di San Martino Buon Albergo annuncia il potenziamento del corpo di Polizia Locale con l'assunzione di due nuovi agenti ... Si legge su veronaoggi.it

san martino buon albergoFesta dell’olio e del vino: arrivano “I Venerdì di San Martino” - San Martino Buon Albergo festeggia un autunno dal sapore locale e a sostegno del commercio: sono "I Venerdì di San Martino" ... Da veronaoggi.it

Che tempo faceva a San Martino Buon Albergo il 5 Settembre 2024 - Archivio Meteo San Martino Buon Albergo - Belluno (BL) Padova (PD) Rovigo (RO) Treviso (TV) Venezia (VE) Verona (VR) Vicenza (VI) ... Secondo ilmeteo.it

Cerca Video su questo argomento: San Martino Buon Albergo