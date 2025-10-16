A San Martino Buon Albergo il Comune assume due agenti di polizia locale

Il Comune di San Martino Buon Albergo ha indetto un concorso pubblico per esami finalizzato all’assunzione di due agenti di polizia locale a tempo pieno ed indeterminato (Area degli Istruttori).Il bando è stato pubblicato sul portale nazionale InPA e sul sito istituzionale del Comune, che vuole. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Approfondisci con queste news

La Grande Sfida a San Martino Buon Albergo. Fino al 17 ottobre vivremo insieme un grande esempio di accoglienza, inclusione e condivisione. I ragazzi dell’Associazione La Grande Sfida APS saranno protagonisti in tutto il territorio: nelle scuole, tra i banchi - facebook.com Vai su Facebook

San Martino assume due nuovi agenti alla Polizia Locale - Il Comune di San Martino Buon Albergo annuncia il potenziamento del corpo di Polizia Locale con l'assunzione di due nuovi agenti ... Si legge su veronaoggi.it

Festa dell’olio e del vino: arrivano “I Venerdì di San Martino” - San Martino Buon Albergo festeggia un autunno dal sapore locale e a sostegno del commercio: sono "I Venerdì di San Martino" ... Da veronaoggi.it

Che tempo faceva a San Martino Buon Albergo il 5 Settembre 2024 - Archivio Meteo San Martino Buon Albergo - Belluno (BL) Padova (PD) Rovigo (RO) Treviso (TV) Venezia (VE) Verona (VR) Vicenza (VI) ... Secondo ilmeteo.it