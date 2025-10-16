A Roma dove passa la linea C crescono negozi e pil Lo studio Sapienza-Sony
Maggiore è l’accessibilità dei quartieri, e maggiori saranno le attività economiche, l’occupazione e la crescita economica nelle aree collegate. E’ la conclusione dello studio titolato “L’aumento dell’accessibilità con il trasporto pubblico favorisce l’economia locale”, che calcola l’impatto in termini di numero di imprese, posti di lavoro e pil generato dalla linea C. Il paper, pubblicato sulla piattaforma aperta arXiv, e gestita dalla Cornell University (Ivy League), è firmato dai ricercatori del Sony Computer Science Lab di Roma e dell’università Sapienza. Tra questi, anche il professore di Fisica Vittorio Loreto e direttore del lab Sony, che spiega al Foglio: “Il caso di studio di della metro C di Roma è emblematico per comprendere quanto delle buone infrastrutture possano fungere da volano per la crescita economica e sociale”. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
