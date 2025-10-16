A Roma c’è un nuovo museo del cibo con 60 opere d’arte da tutto il mondo

La Fao celebra 80 anni e inaugura il MuNe, dedicato alle sfide dell'agricoltura del futuro: un racconto delle tradizioni alimentari mondiali ma anche un invito ad agire contro fame e malnutrizione. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it

Felice Nittolo, un mosaico per il nuovo museo della Fao a Roma: MuNe / LE FOTO - Inaugura giovedì 16 ottobre a Roma il nuovo museo della Fao, uno spazio straordinario per celebrare gli ottanta anni di lavoro per la sicurezza ... Da corriereromagna.it

Mune, apre a Roma il nuovo museo della Fao su alimentazione e agricoltura - Uno spazio espositivo, una rete mondiale, ma anche un invito a scoprire i sistemi alimentari globali. Lo riporta lifegate.it

FAO INAUGURA NUOVO MUSEO ALIMENTAZIONE E AGRICOLTURA A ROMA (1) - L’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Alimentazione e l’Agricoltura (FAO) inaugurerà il suo nuovo Museo e Network dell’Alimentazione e dell’Agricoltura (FAO MuNe) il 16 ottobre 2025 ... Come scrive 9colonne.it