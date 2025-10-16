A Proceno due concerti di musica classica nel palazzo Guido Ascanio Sforza

La prima edizione del Proceno musica festival è all'insegna della musica classica. Due sono gli appuntamenti, sabato 18 alle ore 18 e domenica 19 ottobre alle ore 17.Sabato è l'occasione per poter ascoltare il pianista Stefano Micheletti. Domenica il primo violino dell'orchestra dell'Accademia. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it