A Proceno due concerti di musica classica nel palazzo Guido Ascanio Sforza

Viterbotoday.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La prima edizione del Proceno musica festival è all'insegna della musica classica. Due sono gli appuntamenti, sabato 18 alle ore 18 e domenica 19 ottobre alle ore 17.Sabato è l'occasione per poter ascoltare il pianista Stefano Micheletti. Domenica il primo violino dell'orchestra dell'Accademia. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

