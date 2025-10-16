L’obiettivo è consolidare e, se possibile, superare il numero degli abbonamenti del 2024 e riproporre il progetto con le scuole, in particolare con l’istituto superiore Benedetti. Sono le linee principali della stagione culturale 2025-2026 all’Auditorium di Porcari e illustrata ieri in conferenza stampa. "Grazie alla proficua collaborazione con Fondazione Toscana Spettacolo avremo testi più impegnati alternati ad altri più leggeri, per soddisfare tutti i gusti – ha spiegato l’assessora alla cultura Eleonora Lamandini – e riprenderemo il discorso con le scuole. E’ fondamentale far leva sui giovani che poi convincono le famiglie". 🔗 Leggi su Lanazione.it

A Porcari si alza il sipario . Pamela Villoresi e Ascanio Celestini. Un cartellone di grandi spettacoli