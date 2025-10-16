A Policoro come a Garlasco fare chiarezza sui magistrati che indagarono sulla morte dei ' fidanzatini'
Nuovo esposto presentato alla Corte di Cassazione da parte del legale della famiglia di Luca Oriani, morto nel 1988 con Marirosa Andreotta in una villetta della città lucana. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
La lotta per la verità continua». A 37 anni dalla morte di Luca Orioli e Marirosa Andreotta, i fidanzatini trovati senza vita il 23 marzo 1988 in una villetta a Policoro (Matera), Olimpia Fuina - madre di Luca - chiede giustizia. La versione ufficiale ha parlato di incid