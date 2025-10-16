a palermo impiantato un pacemaker su un uomo di 101 anni

ABBONATI A DAYITALIANEWS Un intervento eccezionale all’ospedale Villa Sofia. PALERMO, 16 ottobre 2025. Un’operazione dal grande valore medico e umano è stata eseguita presso l’ ospedale Villa Sofia di Palermo, dove i medici dell’ Unità di terapia intensiva coronarica hanno impiantato un pacemaker a un uomo di 101 anni. Il paziente, arrivato al pronto soccorso per vertigini, malessere e vomito, soffriva di un blocco atrioventricolare che causava una frequenza cardiaca estremamente bassa. L’intervento e l’équipe medica. L’impianto è stato realizzato mediante accesso venoso ascellare eco-guidato, sotto la direzione del professor Carlo Cicerone, responsabile dell’ Unità operativa complessa di Cardiologia, con la collaborazione della sua équipe. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

