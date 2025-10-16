A Palermo esperti e istituzioni a confronto sulla medicina del futuro

PALERMO - Un confronto sulla medicina del futuro: a Palazzo dei Normanni, a Palermo, arriva il Simposio scientifico internazionale Engineering Biology for Next-Gen Medicine, l'appuntamento che mette insieme esperti e istituzioni del territorio per tracciare insieme una strada in termini di ricerca. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

