A ottobre 3mila assunzioni nelle imprese piacentine+4,8% ma forte calo nell' industria
«I nuovi contratti che le aziende piacentine intendono attivare a ottobre evidenziano un netto miglioramento rispetto allo stesso mese del 2024». A parlarne l’analisi dell’Ufficio studi e statistica della Camera di Commercio dell’Emilia su dati Excelsior. Nel mese corrente sono previsti 3.060. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Lavoro: 520mila assunzioni previste dalle imprese a ottobre e oltre 1,3 milioni entro dicembre - Le imprese programmano circa 520 mila nuove assunzioni per ottobre e oltre 1,3 milioni per il trimestre ottobre- Come scrive msn.com
Lavoro, a ottobre previste 520mila assunzioni nelle imprese - Vanno bene anche gli impieghi nel settore primario, costruzioni e servizi alle persone. Segnala italiaoggi.it
Le imprese piemontesi prevedono un ottobre da 30mila assunzioni, ma quasi metà delle figure professionali è di difficile reperimento - Il 58,4% delle assunzioni programmate in Piemonte per il mese di ottobre riguarda imprese di micro e piccola dimensione (1- targatocn.it scrive