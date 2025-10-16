a novembre ripartono i corsi per dire stop al fumo

Arezzo, 16 ottobre 2025 – Tornano i corsi per dire stop al fumo. Dalle statistiche basate sui dati relativi ai corsi effettuati fino ad oggi ad Arezzo, in tutto 84, emerge che fra i partecipanti c’è una probabilità molto alta di smettere di fumare. «Ogni anno valutiamo i trattamenti di gruppo e i risultati sono in linea con quanto descritto anche nella letteratura internazionale: tra coloro che concludono il trattamento circa il 60 per cento smette di fumare e dopo un anno più del 30% non ha avuto ricadute» sottolinea la dr.ssa Daniela Capacci. Il prossimo trattamento intensivo antitabagico avrà inizio a Novembre 2025. 🔗 Leggi su Lanazione.it

