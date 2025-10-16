A novembre ripartono i corsi per dire stop al fumo
Arezzo, 16 ottobre 2025 – Tornano i corsi per dire stop al fumo. Dalle statistiche basate sui dati relativi ai corsi effettuati fino ad oggi ad Arezzo, in tutto 84, emerge che fra i partecipanti c’è una probabilità molto alta di smettere di fumare. «Ogni anno valutiamo i trattamenti di gruppo e i risultati sono in linea con quanto descritto anche nella letteratura internazionale: tra coloro che concludono il trattamento circa il 60 per cento smette di fumare e dopo un anno più del 30% non ha avuto ricadute» sottolinea la dr.ssa Daniela Capacci. Il prossimo trattamento intensivo antitabagico avrà inizio a Novembre 2025. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Leggi anche questi approfondimenti
Ripartono da Bologna il 15 Novembre le date del tour dei La Crisi *Official Page* Trivel collective presenta le prossime date: 15 Novembre ... - facebook.com Vai su Facebook
Il 2 ottobre ripartono i giovedì del SUAP con la formazione online gratuita Impresainungiorno. Formazione esclusiva: SUAP e Comuni 2 ottobre ore 10.30-12.30; 23 ottobre ore 9.30-12.30; 13 novembre ore 9.30-12.30; http://unioncamereveneto.it - X Vai su X
A novembre ripartono i corsi per dire stop al fumo - Dalle statistiche basate sui dati relativi ai corsi effettuati fino ad oggi ad Arezzo, in tutto 84, emerge che fra i partecipanti c’è ... Scrive lanazione.it
Ripartono i corsi di canto corale - Il Coro Clara Harmonia di Poggibonsi riparte con i corsi di canto corale. Lo riporta lanazione.it