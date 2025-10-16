A Nola un incontro di studio sul primo Concilio di Nicea

Il Primo Concilio Ecumenico della storia della Chiesa, svoltosi a Nicea nel 325 d. C., sarà al centro dell’Incontro di studio “Nicea, ieri e oggi” in programma venerdì 17 ottobre 2025, alle 18:00, presso il Salone dei Medaglioni del Palazzo vescovile di Nola. L’iniziativa è promossa dal Centro di. 🔗 Leggi su Napolitoday.it