A Nola un incontro di studio sul primo Concilio di Nicea
Il Primo Concilio Ecumenico della storia della Chiesa, svoltosi a Nicea nel 325 d. C., sarà al centro dell’Incontro di studio “Nicea, ieri e oggi” in programma venerdì 17 ottobre 2025, alle 18:00, presso il Salone dei Medaglioni del Palazzo vescovile di Nola. L’iniziativa è promossa dal Centro di. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
A NOLA UN INCONTRO DI STUDIO SUL PRIMO CONCILIO DI NICEA https://laprovinciaonline.info/a-nola-un-incontro-di-studio-sul-primo-concilio-di-nicea/… - X Vai su X
Dal Vangelo secondo Luca Lc 17,11-19 Lungo il cammino verso Gerusalemme, Gesù attraversava la Samarìa e la Galilea. Entrando in un villaggio, gli vennero incontro dieci lebbrosi, che si fermarono a distanza e dissero ad alta voce: «Gesù, maestro, abbi pi - facebook.com Vai su Facebook
A NOLA UN INCONTRO DI STUDIO SUL PRIMO CONCILIO DI NICEA - L’appuntamento, promosso dal Centro di Studi e Documentazione su Paolino di Nola, si terrà venerdì 17 ottobre 2025, alle ore 18:00, presso il Salone dei Medaglioni del Palazzo vescovile e si aprirà co ... Riporta laprovinciaonline.info
Diocesi: Nola, venerdì un incontro sul primo Concilio di Nicea - “Nicea, ieri e oggi”: questo il tema di un incontro, promosso dal Centro di studi e documentazione su Paolino di Nola per celebrare i 1. Scrive agensir.it
Nola, arriva il consiglio di studio sul Concilio di Nicea - Il Primo Concilio Ecumenico della storia della Chiesa, svoltosi a Nicea nel 325 d. Secondo ilmattino.it