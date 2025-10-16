A New York è andato in scena il Victoria' s Secret Fashion Show 2025 Tra top model storiche veterane dell' industria e nomi da tenere d' occhio

A ppuntamenti glamour. Per quanto la Fashion Week appaia già come un lontano ricordo, nelle ultime ore un altro tipo di show ha catalizzato l’attenzione. Un happening dal sapore d’altri tempi eppure ben calato nel presente: la sfilata Victoria’s Secret 2025. Victoria’s Secret Fashion Show 2025: tutto quello che c’è da sapere X Dopo il rilancio in pompa magna dello scorso anno, seguito ad un periodo di difficoltà e ad una generale “ristrutturazione”, i cosiddetti angeli sono definitivamente tornati. Nella notte italiana, dunque, è andato in scena a New York il Victoria’s Secret Fashion Show 2025, il consueto e sempre apprezzato spettacolo pirotecnico all’insegna di lingerie, gambe chilometriche e musica live. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - A New York è andato in scena il Victoria's Secret Fashion Show 2025. Tra top model storiche, veterane dell'industria e nomi da tenere d'occhio

Il premio #Nobel per l’#economia è andato quest’anno a Joel Mokyr, Philippe Aghion e Peter Howitt, tre economisti che hanno spiegato come l’innovazione, nel tempo, rinnova e al tempo stesso demolisce le vecchie strutture produttive. - facebook.com Vai su Facebook

Antonio Cassano furioso in un ristorante di New York: «Conto di 420 euro, ne volevano 80 di mancia: me ne sono andato» - Dopo una cena a New York con la sua famiglia, l’ex calciatore Antonio Cassano si è infuriato per la mancia «obbligatoria» del 20 per cento aggiunta al conto. Lo riporta corriere.it

