A Monza la silent disco
Tre ore e mezza di musica sfrenata nel cuore di Monza. L'appuntamento è per sabato 18 ottobre nella centralissima Largo IV Novembre, con la silent disco. Cos’è la silent DiscoLa silent Disco è un evento musicale in cui i partecipanti invece di ascoltare la musica dalle tradizionali casse, la. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
La Silent Disco sbarca a Monza https://ift.tt/Ck5go1n https://ift.tt/gL75tB1 - X Vai su X
Torna la Silent Disco in Centro a Monza! Sabato 18 ottobre presso Largo IV Novembre - Evento gratuito organizzato dal Comune di Monza - facebook.com Vai su Facebook
A Villasanta silent disco in piazza - Cuffie alle orecchie e balli scatenati: a Villasanta arriva la silent disco. Come scrive monzatoday.it
Monza: la partecipazione in piazza con “CittadiniAmo”, dalla street art a documenti e cittadinanza - Ornella Muti ha raccontato il suo rapporto con l'amore, la sua giovinezza soprattutto, in una lunga intervista rilasciata nella comodità della sua cascina nel Monferrato al quotidiano Corriere della ... Riporta msn.com
Una silent disco nel Parco. Tutti i colori della musica - 30 alla Cascina Costa Alta nel Parco (ingresso da via Costa alta 70, Biassono), sotto il cielo stellato, l ... Si legge su ilgiorno.it