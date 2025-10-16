A Monza la silent disco

Monzatoday.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tre ore e mezza di musica sfrenata nel cuore di Monza. L'appuntamento è per sabato 18 ottobre nella centralissima Largo IV Novembre, con la silent disco. Cos’è la silent DiscoLa silent Disco è un evento musicale in cui i partecipanti invece di ascoltare la musica dalle tradizionali casse, la. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

A Villasanta silent disco in piazza - Cuffie alle orecchie e balli scatenati: a Villasanta arriva la silent disco. Come scrive monzatoday.it

monza silent discoMonza: la partecipazione in piazza con “CittadiniAmo”, dalla street art a documenti e cittadinanza - Ornella Muti ha raccontato il suo rapporto con l'amore, la sua giovinezza soprattutto, in una lunga intervista rilasciata nella comodità della sua cascina nel Monferrato al quotidiano Corriere della ... Riporta msn.com

Una silent disco nel Parco. Tutti i colori della musica - 30 alla Cascina Costa Alta nel Parco (ingresso da via Costa alta 70, Biassono), sotto il cielo stellato, l ... Si legge su ilgiorno.it

Cerca Video su questo argomento: Monza Silent Disco