A Monza la camminata NeValelapena

Il ricordo di Valeria Redaelli è più vivo che mai e anche quest’anno gli amici e i familiari organizzano "NeValelapena", la camminata non competitiva per ricordare la giovane monzese morta 12 anni fa a causa di un male incurabile. L’evento, giunto quest’anno all’undicesima edizione, partirà da. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Quest’anno il Nordic Walking Park di Monza compie 10 anni! Per festeggiare questo traguardo, ti invitiamo a una camminata speciale nel cuore del Parco di Monza, aperta a tutti i soci con o senza bastoncini. Saremo accompagnati da una guida che ci rac - facebook.com Vai su Facebook

A Monza la camminata NeValelapena - Il ricordo di Valeria Redaelli è più vivo che mai e anche quest’anno gli amici e i familiari organizzano "NeValelapena", la camminata non competitiva per ricordare la giovane monzese morta 12 anni fa ... Da monzatoday.it

Una camminata a Monza il 19 ottobre in memoria di Valeria Redaelli - Monza si prepara a vivere una domenica di movimento e solidarietà con la corsa- Lo riporta casateonline.it