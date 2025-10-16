A Monza la camminata NeValelapena

Il ricordo di Valeria Redaelli è più vivo che mai e anche quest’anno gli amici e i familiari organizzano "NeValelapena", la camminata non competitiva per ricordare la giovane monzese morta 12 anni fa a causa di un male incurabile. L’evento, giunto quest’anno all’undicesima edizione, partirà da. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

