A Monza attivi i distributori automatici dei sacchetti per i rifiuti | quando e come funzionano

Monzatoday.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Entreranno ufficialmente in funzione a Monza i nuovi distributori automatici per la distribuzione dei sacchi dei rifiuti. Il posizionamento dei dispositivi è iniziato lunedì 13 ottobre, con la prima installazione nell’atrio dell’Esselunga di via Buonarroti, e saranno attivi a partire da lunedì 3. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Immagine generica

