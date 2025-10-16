A Monza attivi i distributori automatici dei sacchetti per i rifiuti | quando e come funzionano
Entreranno ufficialmente in funzione a Monza i nuovi distributori automatici per la distribuzione dei sacchi dei rifiuti. Il posizionamento dei dispositivi è iniziato lunedì 13 ottobre, con la prima installazione nell’atrio dell’Esselunga di via Buonarroti, e saranno attivi a partire da lunedì 3. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
