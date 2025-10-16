A Monaco arriva il Loop One Festival | il biathlon entra in città
La prima edizione della manifestazione in Baviera con tutti i migliori atleti della specialità per avvicinare il grande pubblico. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Approfondisci con queste news
Dopo il Principato di Monaco e Venezia, arriva a Torino il FOR – Festival For The Earth (@ffortheearth), l’appuntamento internazionale in cui arte, scienza e divulgazione dialogano per affrontare in maniera costruttiva la crisi climatica. Dal 16 al 18 ottobre 2025 - facebook.com Vai su Facebook
UFFICIALE - #Monaco, arriva l'esonero di #Hütter. Pocognoli pronto a prenderne il posto? - X Vai su X
Ben sette azzurri in gara il 19 ottobre al "Loop One Festival" di Monaco di Baviera: presenti Wierer, Vittozzi e Giacomel - L'evento che l'IBU ha voluto per sostenere una strategia di sostenibilità legata allo sport, vedrà partecipare i big della nazionale nell'ultimo vero ... Scrive neveitalia.it