A Monaco arriva il Loop One Festival | il biathlon entra in città

Gazzetta.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La prima edizione della manifestazione in Baviera con tutti i migliori atleti della specialità per avvicinare il grande pubblico. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Ben sette azzurri in gara il 19 ottobre al "Loop One Festival" di Monaco di Baviera: presenti Wierer, Vittozzi e Giacomel - L'evento che l'IBU ha voluto per sostenere una strategia di sostenibilità legata allo sport, vedrà partecipare i big della nazionale nell'ultimo vero ... Scrive neveitalia.it

