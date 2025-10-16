A Modena inflazione in rallentamento | frena la crescita dei prezzi

Modenatoday.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Complici il calo dei prezzi nei trasporti, nella ricreazione e cultura e nel comparto alimentare, a settembre l’inflazione a Modena ha registrato un nuovo rallentamento.L’indice dei prezzi al consumo per l’intera collettività (Nic), calcolato sul territorio comunale, segna infatti una variazione. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

A Settembre rallentamento dell’inflazione a Modena - Complici le frenate di trasporti; ricreazione, spettacoli e cultura e alimentari, a settembre l’inflazione ha registrato un rallentamento, con l’indice dei prezzi al consumo per l’intera collettività ... Segnala sassuolo2000.it

modena inflazione rallentamento frenaFrena il carrello della spesa. Inflazione ferma a settembre - Scendono i prezzi dei trasporti e quelli degli alimentari non lavorati, come verdura o carne fresca. Lo riporta ilmessaggero.it

Istat, inflazione stabile a settembre: frena il carrello della spesa a +3,2% - Secondo le stime preliminari dell'Istat, nel mese di settembre l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi, mostra una ... Si legge su corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Modena Inflazione Rallentamento Frena