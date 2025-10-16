A Milano Lenovo svela l’AI che resta sul PC | più velocità e privacy
Una presentazione milanese che parla chiaro: l’intelligenza artificiale vive ormai dentro ai dispositivi, non solo nel cloud. Nello Spazio Lenovo di Corso Matteotti, la lineup 2025 mette al centro prestazioni su misura, privacy locale e continuità tra PC e mobile, con prototipi che raccontano dove sta andando il personal computing. Un’anteprima milanese che ridisegna l’idea . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
