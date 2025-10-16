A Marghera la mostra conclusiva della sesta edizione di Extra Ordinario

È stata inaugurata, negli spazi ex industriali del Padiglione Antares a Marghera, la mostra conclusiva della sesta edizione di Extra Ordinario, il workshop dell’Atelier F dell’Accademia di Belle Arti di Venezia, realizzato in collaborazione con Arsenalia, società di consulenza e innovazione. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Altre letture consigliate

Arte e impresa si incontrano in mostra a Marghera: inaugurata "Extra Ordinario" --> https://www.nordest24.it/extra-ordinario-2025-arsenalia-accademia-belle-arti-venezia - facebook.com Vai su Facebook

Al via Extra Ordinario, mostra del workshop dell’Atelier F dell’Accademia di Belle Arti - L'esposizione propone una selezione di lavori che riflettono la pluralità di linguaggi e approcci ... Come scrive veneziatoday.it

Arte e impresa si incontrano in mostra a Marghera: inaugurata "Extra Ordinario" - Inaugurata a Marghera la VI edizione di Extra Ordinario, il progetto che unisce arte e impresa promosso da Arsenalia e Accademia di Belle Arti di Venezia. Riporta nordest24.it