A Lucignano nasce UFF Underground Film Festival

Arezzonotizie.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Al via l’edizione zero di UFF. Underground Film Festival, evento nato per dare spazio al cinema indipendente, viscerale, libero dalle logiche del mercato e capace di rispondere soltanto al proprio impulso creativo.Ideato dai registi Simone Grazzi e Jacopo Bucciantini e patrocinato dal Comune di. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

lucignano nasce uff undergroundBenvenuti nel sottosuolo del cinema, a Lucignano nasce “UFF, Underground Film Festival” - I registi Bucciantini e Grazzi presentano l’edizione zero, in programma al Teatro Rosini da giovedì 23 a sabato 25 ottobre. Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Lucignano Nasce Uff Underground