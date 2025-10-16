A Lucignano nasce UFF Underground Film Festival
Al via l’edizione zero di UFF. Underground Film Festival, evento nato per dare spazio al cinema indipendente, viscerale, libero dalle logiche del mercato e capace di rispondere soltanto al proprio impulso creativo.Ideato dai registi Simone Grazzi e Jacopo Bucciantini e patrocinato dal Comune di. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
Benvenuti nel sottosuolo del cinema, a Lucignano nasce “UFF, Underground Film Festival” - I registi Bucciantini e Grazzi presentano l’edizione zero, in programma al Teatro Rosini da giovedì 23 a sabato 25 ottobre. Scrive msn.com