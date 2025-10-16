A Gangi la decima mostra Agrozootecnica e la sagra del cinghiale madonita

Bovini e ovini in vetrina. Al via dal 17 ottobre, alle ore 18,30, al Foro Boario di Gangi, la decima edizione della “Mostra Mercato Agrozootecnica e terza sagra del cinghiale madonita” promossa dall’associazione Sant’Isidoro in collaborazione con il Comune di Gangi.Una kermesse che in tre giorni. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

gangi decima mostra agrozootecnicaGangi, il 17 ottobre al via la decima edizione della “Mostra Mercato Agrozootecnica e terza sagra del cinghiale madonita” - Al via domani sera, 17 ottobre, alle ore 18,30, al Foro Boario di Gangi, la decima edizione della “Mostra Mercato Agrozootecnica e terza sagra del cinghiale madonita” ... Secondo ilfattonisseno.it

