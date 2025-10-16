A Firenze gli stati generali della nightlife europea | attesa anche la ministra Santanché
FIRENZE – Martedì (21 ottobre) Firenze ospiterà il gotha del divertimento notturno europeo per il convegno Nightlife Evolution – Italia & Ibiza: il futuro dell’entertainment, organizzato da Silb-Fipe Confcommercio, l’associazione di categoria a cui appartengono gli imprenditori e i professionisti dei locali da ballo. L’evento, che si terrà nella sede della Camera di Commercio di Firenze di piazza Mentana, si propone come un appuntamento di rilievo internazionale dedicato al mondo della vita notturna e dell’intrattenimento. Metterà a confronto rappresentanti delle istituzioni, imprenditori del settore e protagonisti della nightlife provenienti da Ibiza, Barcellona e Amsterdam, veri e propri modelli globali dell’entertainment notturno. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
