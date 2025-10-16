A Duino la regista americano-palestinese Alia Yunis | Pace fragile le ferite sono profonde VIDEO
Questa sera alle 20 il Collegio del Mondo Unito dell’Adriatico ospiterà Alia Yunis, regista, scrittrice e produttrice internazionale, per una proiezione speciale dell’acclamato documentario “The Golden Harvest”. Girato in Italia, Spagna, Grecia, Palestina e Israele, il documentario è una. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
