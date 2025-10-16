A Curti torna la Sagra della Castagna | tre giorni tra sapori musica e tradizione
Il profumo delle caldarroste torna a invadere i vicoli di Curti. La frazione di Giffoni Valle Piana si prepara ad accogliere la 49esima edizione della sua storica Sagra della Castagna, un appuntamento irrinunciabile che celebra il frutto simbolo dell'autunno e le tradizioni più radicate del. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
