A cosa pensiamo prima di dormire
Un gruppo di ricerca sta studiando i pensieri e le esperienze oniriche che emergono quando stiamo per addormentarci per capire meglio i problemi legati al sonno Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it
Cosa bere prima di andare a dormire per favorire un sonno ristoratore - Durante il sonno il corpo ritrova il proprio equilibrio ormonale, metabolico, il cervello al risveglio è pronto per ripartire. Secondo gazzetta.it
Hai bisogno di uno spuntino prima di andare a dormire? Ok, ma ecco come deve essere - Ci si mette a letto in attesa del dolce abbraccio di Morfeo, ma dopo un po' inizia a mordere quel leggero languorino che disturba il sonno. Si legge su gazzetta.it
Il frutto autunnale che aiuta a dormire meglio - Quando pensiamo ai kiwi, immaginiamo spesso una colazione energetica o uno spuntino pomeridiano ricco di vitamina C. msn.com scrive