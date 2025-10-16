A Città della Scienza | Luce Velocità e Forma…La Scienza nell’arte di Luca Giordano
Un nuovo weekend a Città della Scienza nel segno di Luca Giordano con laboratori dove le diverse discipline si confrontano. Un weekend dove arte e scienza si incontrano e dialogano. Ispirati dal talento del pittore napoletano barocco Luca Giordano, Città della Scienza inaugura una serie di laboratori, differenziati per fasce d’età, dove le diverse discipline . 🔗 Leggi su 2anews.it
