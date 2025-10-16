A Città della Scienza i Weekend di Luca Giordano | al via un nuovo progetto tra Arte Scienza e Meraviglia

Napolitoday.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Città della Scienza si prepara a lanciare un nuovo, affascinante percorso di scoperta che intreccia la magnificenza dell'arte barocca con il rigore e la curiosità del metodo scientifico. Sabato 18 e domenica 19 ottobre si terrà il primo appuntamento de "I weekend di Luca Giordano: Arte, Scienza e. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

citt224 scienza weekend lucaNapoli, a Città della Scienza i weekend di Luca Giordano: al via un nuovo progetto tra arte, scienza e meraviglia - Città della Scienza si prepara a lanciare un nuovo, affascinante percorso di scoperta che intreccia la magnificenza dell'arte barocca con ... Come scrive sciscianonotizie.it

Regionali in Campania, Roberto Fico a Città della Scienza: «Nessun problema nell'incontrare De Luca» - «Non c'è alcun tipo di problema, stiamo lavorando con i partiti politici e con la coalizione e quindi non c'è nessun problema nell'incontrare in Presidente uscente Vincenzo De Luca. Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Citt224 Scienza Weekend Luca