A Città della Scienza i Weekend di Luca Giordano | al via un nuovo progetto tra Arte Scienza e Meraviglia

Città della Scienza si prepara a lanciare un nuovo, affascinante percorso di scoperta che intreccia la magnificenza dell'arte barocca con il rigore e la curiosità del metodo scientifico. Sabato 18 e domenica 19 ottobre si terrà il primo appuntamento de "I weekend di Luca Giordano: Arte, Scienza e. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Ispirati dal genio barocco di , pittore napoletano di straordinario talento, Città della Scienza dà il via, nel prossimo fine settimana , a una serie di laboratori per tutte le età, dove arte e scienza si fondono in un’esperienz - facebook.com Vai su Facebook

