A Chieti un convegno su salute e prevenzione | focus su dieta mediterranea e malattie croniche

"Malattie cardiovascolari, neurodegenerative e tumori: alberi diversi ma radici comuni" è il titolo del convegno organizzato dal Soroptimist International Club di Chieti, presieduto da Gabriella Di Girolamo, che si terrà sabato 18 ottobre alle ore 10 alla sala Cast – Center for Advanced Studies. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

