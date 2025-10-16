A che ora Zalgiris Kaunas-Olimpia Milano oggi Eurolega basket 2026 | programma tv streaming

Dopo la brutta sconfitta al SAP Garden di Monaco di Baviera, altra trasferta complessa per l’Olimpia EA7 Emporio Armani Milano. Gli uomini di Ettore Messina vanno alla Zalgirio Arena, casa dello Zalgiris Kaunas e, soprattutto, luogo caldissimo per tifo e per quel che offre la squadra di casa. Dopo tre vittorie di fila, del resto, c’è voglia di riscatto per i lituani a seguito della prima sconfitta arrivata sul parquet della Stella Rossa (ragion per cui già non ci sono più squadre a punteggio pieno). Resta già importante mantenere una certa linea di galleggiamento, perché anche in una stagione a 38 giornate una partenza 1-4 di incoraggiante avrebbe poco, mentre un 2-3 manterrebbe su un piano tutto sommato d’equilibrio. 🔗 Leggi su Oasport.it

