A che ora Sinner-Djokovic oggi Six Kings Slam 2025 | orario semifinale tv streaming
La seconda semifinale del torneo d’esibizione Six Kings Slam, in corso a Riad, in Arabia Saudita, si disputerà giovedì 16 ottobre: l’azzurro Jannik Sinner, detentore del titolo, dopo aver eliminato il greco Stefanos Tsitsipas, affronterà il serbo Novak Djokovic, che invece farà quest’oggi il proprio esordio nella manifestazione. Il match tra l’azzurro ed il serbo sarà il secondo di giornata a partire dalle ore 18.30 italiane ed inizierà comunque non prima delle ore 20.00: la sfida ovviamente non rientrerà tra gli incontri ufficiali disputati sul circuito maggiore, ma nei dieci precedenti giocati in carriera l’azzurro è in vantaggio per 6-4 sul serbo. 🔗 Leggi su Oasport.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Sarà Sinner-Djokovic in semifinale Al Six Kings Slam Sinner batte Tsitsipas in soli due set e vola in semifinale dove sfiderà Novak Djokovic #Tuttosport #Sinner - facebook.com Vai su Facebook
#Sinner-Djokovic, semifinale Six Kings Slam: orario, quando si gioca e dove vederla in tv - X Vai su X
A che ora Sinner-Djokovic oggi, Six Kings Slam 2025: orario semifinale, tv, streaming - La seconda semifinale del torneo d'esibizione Six Kings Slam, in corso a Riad, in Arabia Saudita, si disputerà giovedì 16 ottobre: l'azzurro Jannik ... Scrive oasport.it
LIVE Sinner-Djokovic, Six Kings Slam 2025 in DIRETTA: va in scena la stessa semifinale dello scorso anno - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell'incontro tra Jannik Sinner e ... Secondo oasport.it
Sinner-Djokovic, semifinale Six Kings Slam: orario, quando si gioca e dove vederla in tv - Il numero due del mondo ha aperto la sua corsa alla difesa del titolo a Riyad battendo al debutto Stefanos Tsitsipas con lo score di 6- Da msn.com