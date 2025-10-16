A che ora Sinner-Djokovic oggi Six Kings Slam 2025 | orario seconda semifinale tv streaming

La seconda semifinale del torneo d’esibizione Six Kings Slam, in corso a Riad, in Arabia Saudita, si disputerà giovedì 16 ottobre: l’azzurro Jannik Sinner, detentore del titolo, dopo aver eliminato il greco Stefanos Tsitsipas, affronterà il serbo Novak Djokovic, che invece farà quest’oggi il proprio esordio nella manifestazione. LA DIRETTA LIVE DI SINNER-DJOKOVIC (NON PRIMA DELLE 20.00) Il match tra l’azzurro ed il serbo sarà il secondo di giornata a partire dalle ore 18.30 italiane ed inizierà comunque non prima delle ore 20.00: la sfida ovviamente non rientrerà tra gli incontri ufficiali disputati sul circuito maggiore, ma nei dieci precedenti giocati in carriera l’azzurro è in vantaggio per 6-4 sul serbo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - A che ora Sinner-Djokovic oggi, Six Kings Slam 2025: orario seconda semifinale, tv, streaming

