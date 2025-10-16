A che ora Sinner-Djokovic oggi Six Kings Slam 2025 | orario seconda semifinale tv streaming

Oasport.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La seconda semifinale del torneo d’esibizione Six Kings Slam, in corso a Riad, in Arabia Saudita, si disputerà giovedì 16 ottobre: l’azzurro  Jannik Sinner, detentore del titolo, dopo aver eliminato il greco Stefanos Tsitsipas, affronterà il serbo Novak Djokovic, che invece farà quest’oggi il proprio esordio nella manifestazione. LA DIRETTA LIVE DI SINNER-DJOKOVIC (NON PRIMA DELLE 20.00) Il match tra l’azzurro ed il serbo sarà il secondo di giornata a partire dalle ore 18.30 italiane ed inizierà comunque non prima delle ore 20.00: la sfida ovviamente non rientrerà tra gli incontri ufficiali disputati sul circuito maggiore, ma nei dieci precedenti giocati in carriera l’azzurro è in vantaggio per 6-4 sul serbo. 🔗 Leggi su Oasport.it

a che ora sinner djokovic oggi six kings slam 2025 orario seconda semifinale tv streaming

© Oasport.it - A che ora Sinner-Djokovic oggi, Six Kings Slam 2025: orario seconda semifinale, tv, streaming

Argomenti simili trattati di recente

sinner djokovic oggi sixSinner batte Tsitsipas 6-2 6-3 e conquista la semifinale del Six Kings Slam. Sfiderà Djokovic - Jannik Sinner torna in campo oggi, mercoledì 15 ottobre, al Six Kings Slam di Ryad, il torneo milionario organizzato in Arabia Saudita. Scrive ilmattino.it

sinner djokovic oggi sixSinner-Djokovic oggi in semifinale al Six Kings Slam, orario e dove vederla in TV e streaming - Jannik Sinner e Novak Djokovic si affronteranno oggi, giovedì 16 ottobre, nelle semifinali del Six Kings Slam, ricchissimo torneo di esibizione in programma ... Secondo fanpage.it

sinner djokovic oggi sixA che ora Sinner-Djokovic oggi, Six Kings Slam 2025: orario semifinale, tv, streaming - La seconda semifinale del torneo d'esibizione Six Kings Slam, in corso a Riad, in Arabia Saudita, si disputerà giovedì 16 ottobre: l'azzurro Jannik ... Segnala oasport.it

Cerca Video su questo argomento: Sinner Djokovic Oggi Six