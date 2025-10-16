A che ora Bayern Monaco-Juventus oggi Champions League calcio femminile 2026 | programma tv streaming

Una sfida importante. Oggi, giovedì 16 ottobre, alle ore 21:00 si gioca Juventus-Bayern Monaco, secondo incontro valido per il girone unico della UEFA Champions League 2025-2026 di calcio femminile in scena presso l’FC Bayern Campus. Le due squadre si confronteranno con una situazione molto diversa. Come sappiamo infatti le bianconere hanno battuto nella partita inaugurale il Benfica, rendendosi artefici di una bella rimonta, terminata con il risultato di 2-1. Il Bayern invece ha dovuto subire una vera e propria imbarcata dal Barcellona, formazione che ha letteralmente passeggiato marcando un sonoro 7-1. 🔗 Leggi su Oasport.it

