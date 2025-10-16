A che ora Alcaraz-Fritz oggi Six Kings Slam 2025 | orario semifinale tv streaming

Oggi, giovedì 16 ottobre, sarà tempo di semifinali nel Six Kings Slam 2025. Il torneo di esibizione, di scena a Riad (Arabia Saudita), vedrà in azione giocatori di altissimo livello, a valle di quanto accaduto ieri nei quarti di finale. Il californiano Taylor Fritz si è conquistato attraverso il successo sul tedesco Alexander Zverev il diritto di affrontare nel penultimo atto (dalle 18.30 italiane) lo spagnolo Carlos Alcaraz (n.1 del mondo). Una sfida che si presenta interessante, che è stata la finale del recente ATP500 di Tokyo in cui Carlitos si è imposto piuttosto nettamente. Vedremo se Fritz, in considerazione anche della velocità del campo, se riuscirà a mettere maggiormente in difficoltà l’iberico o se si assisterà al solito spartito. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - A che ora Alcaraz-Fritz oggi, Six Kings Slam 2025: orario semifinale, tv, streaming

