A Charlie Kirk la Medaglia della Libertà Visti ritirati agli odiatori stranieri

Lidentita.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli stranieri con visti Usa “che celebrano l'odioso omicidio di Kirk”, continueranno ad essere identificati L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

a charlie kirk la medaglia della libert224 visti ritirati agli odiatori stranieri

© Lidentita.it - A Charlie Kirk la Medaglia della Libertà. Visti ritirati agli odiatori stranieri

Argomenti simili trattati di recente

charlie kirk medaglia libert22414 ottobre giornata di Charlie Kirk. Trump gli assegna la medaglia della libertà: "Come Socrate e San Pietro" - Il presidente degli Stati Uniti ha celebrato l'attivista conservatore assassinato come "martire per la verità". Si legge su huffingtonpost.it

charlie kirk medaglia libert224Usa, Trump conferisce la Medal of Freedom postuma a Charlie Kirk - Il presidente degli Stati Uniti ha consegnato la più alta onorificenza civile americana alla vedova dell'attivista conservatore ucciso lo scorso 10 settembre durante un evento alla Utah Valley ... Come scrive tg24.sky.it

charlie kirk medaglia libert224Trump assegna a Charlie Kirk la medaglia della libertà - Donald Trump conferirà con una cerimonia alla Casa Bianca alle 16 ora locale, le 22 in Italia, la medaglia libertà postuma a Charlie Kirk, l'attivista conservatore assass ... Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Charlie Kirk Medaglia Libert224