A Charlie Kirk la Medaglia della Libertà Visti ritirati agli odiatori stranieri
Gli stranieri con visti Usa “che celebrano l'odioso omicidio di Kirk”, continueranno ad essere identificati L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
Argomenti simili trattati di recente
Medaglia presidenziale postuma per Charlie Kirk. Trump: "Combattente impavido per la libertà" - X Vai su X
Sky tg24. . Donald Trump ha conferito la Medal of Freedom postuma a Charlie Kirk. La cerimonia si è svolta ieri alla Casa Bianca alle 16 ora locale (le 22 in Italia) ed era presente anche il presidente argentino Javier Milei. Ieri sarebbe stato anche il 32esimo c - facebook.com Vai su Facebook
14 ottobre giornata di Charlie Kirk. Trump gli assegna la medaglia della libertà: "Come Socrate e San Pietro" - Il presidente degli Stati Uniti ha celebrato l'attivista conservatore assassinato come "martire per la verità". Si legge su huffingtonpost.it
Usa, Trump conferisce la Medal of Freedom postuma a Charlie Kirk - Il presidente degli Stati Uniti ha consegnato la più alta onorificenza civile americana alla vedova dell'attivista conservatore ucciso lo scorso 10 settembre durante un evento alla Utah Valley ... Come scrive tg24.sky.it
Trump assegna a Charlie Kirk la medaglia della libertà - Donald Trump conferirà con una cerimonia alla Casa Bianca alle 16 ora locale, le 22 in Italia, la medaglia libertà postuma a Charlie Kirk, l'attivista conservatore assass ... Secondo msn.com