a bergamo sono arrivati i mercatanti in fiera

LA MANIFESTAZIONE. Sul Sentierone, alle 12 l’inaugurazione della 23esima edizione di «Mercatanti in fiera» organizzata da Anva e Confesercenti Bergamo, in programma fino a domenica 19 ottobre. Orari: fino a sabato dalle 9 alle 24, domenica dalle 9 alle 22. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

