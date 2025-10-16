A Bergamo sono arrivati i Mercatanti in fiera

LA MANIFESTAZIONE. Sul Sentierone, alle 12 l’inaugurazione della 23esima edizione di «Mercatanti in fiera» organizzata da Anva e Confesercenti Bergamo, in programma fino a domenica 19 ottobre. Orari: fino a sabato dalle 9 alle 24, domenica dalle 9 alle 22. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - A Bergamo sono arrivati i Mercatanti in fiera

