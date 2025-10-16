A Bergamo si celebra la Giornata nazionale del folclore e delle tradizioni popolari

Bergamo. Sabato 18 ottobre la Provincia di Bergamo, insieme al Comitato Bergamasco della Fitp (Federazione Italiana Tradizioni Popolari), festeggia la “Giornata Nazionale del Folclore e delle Tradizioni Popolari”, una ricorrenza istituita con Direttiva del Presidente del Consiglio del 31 luglio 2019 che punta a valorizzare e a sensibilizzare sull’importanza culturale, sociale ed economica delle tradizioni popolari, che rappresentano un patrimonio immateriale fondamentale per la memoria e l’identità di un territorio. “Le tradizioni popolari – secondo la Fitp – esprimono una cultura territoriale che costituisce un’eredità del passato da conoscere e di cui riappropriarsi e la cui riscoperta, soprattutto da parte delle nuove generazioni, stimola il confronto e favorisce gli scambi personali, a livello sia nazionale che internazionale”. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

