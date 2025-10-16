A Bagno di Romagna si celebra l' autunno con la Sagra della Castagna

Domenica 19 ottobre la Pro Loco di Bagno di Romagna propone la Sagra delle Castagne. L'iniziativa si tiene a partire dalle 10 con il mercatino per le vie del borgo. Poi, dalle 12, si apre lo stand gastronomico con caldarroste, tortelli alla lastra e fritti, piadina, schiaccina fritta, birra e. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

