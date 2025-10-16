A 80 anni lascia la Romagna e si trasferisce a Celenza Valfortore | pensionato conquistato dal fascino dei Monti Dauni

Si è innamorato di Celenza Valfortore, piccolo Comune del foggiano di circa 1.300 abitanti, fin dalla sua prima vacanza nel lontano 1997, tanto da decidere di trasferirsi lì. Paolo Vandi, ha 80 anni, nato e vissuto a Riccione: lo scorso 2 gennaio si è trasferito nel piccolo comune sui Monti Dauni. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

